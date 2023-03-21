Ушаков: Путин не планирует встречу с Байденом после переговоров с Си Цзиньпином

Москва, , 17:25 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует встречаться с главой США Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом журналистам сообщил 21 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Такая встреча не планируется», — сказал Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта с государственным визитом. Это первая заграничная поездка председателя КНР после его переизбрания. 20 марта у председателя КНР состоялись неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась более четырёх часов. Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина посетить в этом году Китай с визитом. Приглашение также получил глава российского правительства Михаил Мишустин. В ходе встречи 21 марта в Кремле лидеры России и Китая обсудили планы дальнейшего развития отношений и стратегического взаимодействия двух стран.