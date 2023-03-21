Москва, 21 марта, 2023, 17:23 — ИА Регнум. В состоявшихся переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли в узком кругу, стороны обменялись мнениями. Разговор был содержательным и откровенным. Об этом 21 марта сообщил российский лидер.

Сергей Карпухин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«На переговорах с Си Цзиньпином в узком составе был проведен содержательный и откровенный обмен мнениями», — приводит слова Путина РИА Новости.

Напомним, в настоящее время в Кремле началась встреча в расширенном составе между лидерами России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее в Георгиевском зале состоялась церемония официальной встречи глав Китая и России.

Также прошла беседа лидеров двух стран «в узком формате», в которой шла речь о планах дальнейшего развития взаимоотношений по стратегическим вопросам между двумя державами.