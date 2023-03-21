Киев, 21 марта, 2023, 17:41 — ИА Регнум. В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает официальный ресурс для оповещения населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Кроме того, сигнал тревоги звучит в части Запорожской области, которая находится под контролем Киева, а также в Донецкой Народной Республике. Ранее воздушная тревога была объявлена в столице Украины Киеве и её области.

Напомним, 21 марта в городе Запорожье, который временно находится под контролем вооружённых формирований Украины, прогремел мощный взрыв. После него была объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА REGNUM, режим воздушной тревоги был объявлен на всей территории Украины. Это было видно на онлайн-картах воздушных тревог украинского минцифры.

При этом информации о каких-то специальных операциях на территории Украины в российском Министерстве обороны не сообщалось, а украинские СМИ часто отличаются неправдивой информацией по поводу угроз с воздуха от ВС РФ.