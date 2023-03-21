Пекин, , 17:19 — REGNUM Китай и Россия должны развивать торгово-экономические отношения. Об этом 21 марта на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Москве заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи © Дмитрий Астахов/РИА Новости

«Сторонам необходимо стимулировать одновременное развитие как количественной, так и качественной составляющей торгово-экономического сотрудничества», ― указал лидер Китая, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Кроме того, подчеркнул Си Цзиньпин, Москве и Пекину необходимо «содействовать либерализации торговли и инвестиций, поддерживать безопасность и стабильность цепочек производства и поставок».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин находится в Москве с трёхдневным визитом. 20 марта состоялась его встреча тет-а-тет с президентом Росси Владимиром Путиным. 21 марта китайский лидер провёл переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, которого он пригласил посетить Китай «как можно скорее».

Си Цзиньпин заявил, что курс Китая на стратегическое сотрудничество с Россией остается прежним. Он добавил, что стратегический выбор Пекина заключается в усилении и развитии связей с Москвой. Китайский лидер подчеркнул, что Китай сделал этот выбор на основании своих коренных интересов и общей тенденции мирового развития.