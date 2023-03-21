В Минпромторге сообщили, что не намерены вводить запрет на импорт пластиковых изделий

Москва, , 17:05 — REGNUM Минпромторг РФ не планирует инициировать запрет на импорт пластиковых изделий, включая упаковки, посуду и предметы гигиены. Об этом 21 марта ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Пластиковая посуда © Павел Лисицын/РИА Новости

В министерстве уточнили, что речи о запрете импортных поставок или запрете производства не идет.

«Минпромторг России проводит работу по ограничению (не по запрету) оборота пластиковых изделий с целью снижения вреда, наносимого экологии при их утилизации», — отметили в пресс-службе.

В Минпромторге также пояснили, что ограничение оборота на те или иные виды упаковки будет влиять на потребность в импорте пластиковой упаковки в силу рыночных факторов.

«Произойдет снижение спроса на подобную продукцию внутри страны», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что министерство промышленности и торговли России предлагает запретить ввоз в РФ товаров из пластика, а также ограничить производство подобной продукции в стране. В списке попадающих под запрет числятся 28 товаров, включая одноразовую посуду, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки. Авторы инициативы предложили заменить эти товары из пластика на биоразлагаемые материалы, стекло, бумагу и дерево.