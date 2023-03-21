Вильнюс, 21 марта, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Очаг птичьего гриппа H5N1 выявлен на территории Литвы впервые с 2021 года, сообщает 21 марта ветеринарно-продовольственная служба республики.

Иван Руднев/РИА Новости Птичий грипп

Отмечается, что очаг высокопатогенного гриппа был выявлен в Варенском районе в деревне Урконяй. На ферме, где люди держали 30 куриц, лабораторное исследование показало наличие H5N1.

Комментируя эту информацию, в ветеринарной службе заявили, что птичьего гриппа в Литве не было уже около двух лет — с лета 2021 года. При этом отмечается, что для домашних хозяйств, содержащих птицу, ранняя весна является «критическим временем».

Напомним, в Литве летом 2021 года ветеринарная служба выявила порядка двух десятков очагов птичьего гриппа. Высокопатогенный вирус H5N1 опасен тем, что может вызывать заболевание у людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта в ВОЗ заявили, что птичий грипп может стать инфекцией, передающейся от человека к человеку, и тогда может произойти новая пандемия.