Вашингтон, , 16:46 — REGNUM «Близость» между Россией и Китаем рассматривается Вашингтоном в качестве «брака по расчёту». Об этом 21 марта заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Кирби, у России и Китая могут быть между собой «двусторонние отношения», однако, по его мнению, нынешнее сближение Москвы и Пекина в первую очередь является желанием бросить вызов США.

Также представитель Белого дома выступил с утверждением, что президенту России Владимиру Путину необходимы хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, потому что у Москвы якобы «заканчиваются боеприпасы». В то же время, как считает Кирби, лидер Китая якобы желает «потеснить лидерство США по всему миру».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский политолог, бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм заявил, что дружеские объятия президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином во время его государственного визита в Москву стали поводом для беспокойства Вашингтона.