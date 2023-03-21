Генсек НАТО посетовал на слишком медленное согласовывание военных расходов

Брюссель, , 16:46 — REGNUM В руководстве НАТО считают, что страны альянса слишком медленно согласовывают военные расходы. Это касается новых целей по производству вооружений для Украины и для стран-членов НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своём ежегодном отчёте за 2022 год, пишет ТАСС.

По его словам, на саммите в Вильнюсе летом 2023 года представители стран НАТО должны принять обязательства повысить военные расходы на сумму, превышающую 2% ВВП. Отмечено, что в настоящее время лишь семь стран-членов альянса выполнили эти требования из 30.

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Как отмечал генсек НАТО в январе 2023 года, в настоящее время указанный показатель в 2% ВВП является рекомендуемым, при этом некоторые страны — члены НАТО, в том числе Германия и Италия, тратят на «оборону» меньше.

Напомним, обязательства по увеличению военных расходов до 2% ВВП страны НАТО приняли ещё в 2014 году на саммите в Уэльсе. Они должны были быть исполнены в течение десяти лет. В ноябре 2022 года Столтенберг в ходе заседания парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде, напомнив об этом, выразил уверенность, что эти обязательства будут исполнены всеми странами.