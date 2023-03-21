Столтенберг: НАТО не может подтвердить поставки оружия из Китая в Россию

Брюссель, , 16:59 — REGNUM НАТО не обладает информацией, что Китай поставляет оружие в Россию. Об этом 21 марта заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие России», — сказал генсек альянса, представляя ежегодный отчет.

Ранее он утверждал, что Россия якобы обратилась к Китаю с просьбой помочь с поставками вооружений.

Напомним, в феврале Столтенберг заявил, что в НАТО видят признаки того, что в Китае стали рассматривать вопрос о поставках вооружений в Россию. После этого в Вашингтоне и Брюсселе стали публично требовать, чтобы Пекин отказался от таких планов.

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