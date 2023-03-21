Варшава, 21 марта, 2023, 16:35 — ИА Регнум. В этом году конфликт на Украине вряд ли завершится, заявил 21 марта бывший польский президент Александр Квасьневский в интервью RMF FM.

Илья Питалев/РИА Новости Александр Квасьневский

Он выразил мнение, что сегодняшняя ситуация на Украине «может затянуться».

«Надежды на то, что она завершится в этом году, довольно ограниченны», — сказал Квасьневский, добавив, что пока вооружённый конфликт идёт на территории Украины, угроза для Польши отодвинута «на несколько сотен километров к востоку».

Напомним, Киев отказался принять условия России, на которых Москва согласилась бы сесть за стол переговоров. Как на Западе, так и в Киеве отмечают, что украинское руководство рассчитывает на новые поставки ВСУ оружия, а не на «мирное урегулирование».

При этом в результате обстрелов со стороны ВСУ с применением тяжёлого вооружения получают ранения и погибают жители приграничных с Украиной территорий.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что цели спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины будут достигнуты, несмотря на то, что на стороне Киева фактически воюет НАТО.