В Химках родители пятиклассницы подали в суд на лицей, где их дочь 126 раз ударили ножом

Химки, Московская область, , 16:19 — REGNUM Родители девочки, которой одноклассница нанесла 126 ножевых ранений, подали в Химкинский городской суд иск лицею № 10, где и произошла трагедия. Об этом во вторник, 21 марта, в интервью РИА Новости сообщила представляющая интересы родителей президент благотворительного фонда «Юристы помогают детям» Виктория Дергунова.

Нож Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Произошедшее является прямым следствием пробелов в законодательстве, касающихся вопросов ответственности в ситуациях, когда в образовательных учреждениях сталкиваются с отклонениями в поведении учащихся», — считает Дергунова.

Она уточнила, что на данный момент возбуждено два уголовных дела — по факту покушения на убийство и по халатности. Пострадавшая сторона рассчитывает получить 20 миллионов рублей компенсации (10 миллионов девочке и по 5 миллионов её родителям).

«Сейчас мы направляем запросы в центры пластической хирургии, чтобы понять, сколько будет стоить восстановление внешности», — добавила адвокат.

Напомним, что инцидент произошел 7 февраля 2023 года. Предположительно, причиной конфликта, в результате которого одна из девочек нанесла более сотни колото-резаных ран однокласснице, стала ревность.