Екатеринбург, 21 марта, 2023, 16:17 — ИА Регнум. В кафе «Ланч & Завтрак» в Екатеринбурге умер человек, сообщает 21 марта E1. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM Смерть

Согласно полученной информации, в кафе скончался пенсионер, которому около 80 лет. Информацию подтвердили в администрации торгового центра, где расположено кафе, в также в полиции и Следственном комитете.

Представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых сообщил, что личность умершего предварительно установлена.

По данному происшествию проводится проверка следственным отделом по Чкаловскому району.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело за двойное убийство, обнаружив новые подробности смерти двух женщин в замурованной московской квартире. 9 марта в ходе реновации во время подготовки к сносу одного из домов в Новомосковском административном округе Москвы были найдены мумии двух женщин Их обнаружил один из строителей.