Москва, , 17:09 — REGNUM Страны Запада крайне против того, чтобы начались мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Об этом 21 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1».

Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Владимир Астапкович/РИА Новости

«Европейские столицы, но в первую очередь Вашингтон преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирные переговоры», — сказал официальный представитель Кремля.

По его мнению, Запад запрещает Киеву даже думать об этом.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет против перемирия на Украине только, если этому не будет предшествовать отступление России с «украинской территории».