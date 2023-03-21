Журналист Гленн Гринвальд: США готовы уничтожить Украину, чтобы ослабить Россию

Вашингтон, , 16:16 — REGNUM В Белом доме готовы к тому, что конфликт на Украине закончится уничтожением этой страны. В США изначально хотели с его помощью ослабить Россию, и для этого им необходимо, чтобы он длился как можно дольше. Об этом заявил журналист Гленн Гринвальд в интервью Fox News.

Белый дом

«Они (США. — Ред. ИА REGNUM) хотят не защищать Украину, а, наоборот, ею пожертвовать. Они хотят уничтожить Украину, если сочтут, что это поможет их геополитической цели — ослабить Россию», — заявил журналист.

По мнению Гринвальда, для Киева было бы правильными, действуя в своих интересах, «начать переговоры с русскими, договориться и сохранить за собой хотя бы ту часть страны, которая хочет власти Киева». Что касается Вашингтона и Великобритании, то, как заметил журналист, у них есть свои корыстные интересы — ослабить Россию, поэтому они посылают Украине так много вооружения.

Об американском журналисте Гленне Гринвальде известно, что он помогал экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену распространять засекреченные документы о работе спецслужб США.

Напомним, на совещании в Ульяновске 21 марта секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США продолжают накачивать Украину вооружением, преследуя цель добиться поражения России. При этом США уже «фактически стали участниками конфликта», отметил Патрушев.