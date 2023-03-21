Болгарское издание «Факти»: Россия и Китай — новые геополитические лидеры

София, , 16:03 — REGNUM Болгарское издание «Факти» провело опрос читателей с целью выяснить их отношение к поездке председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, а также к России и Китаю в целом. Выяснилось, что более половины опрошенных считают эти два государства новыми геополитическими центрами мира.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Издание провело небольшой опрос, согласно которому 61% читателей рассматривают Россию и Китай как новых геополитических лидеров. Кроме того, около 20% респондентов продолжают считать Запад центром политической жизни в мире. Ещё 16% опрошенных выразили неуверенность, так как геополитическая ситуация крайне не стабильна.

В комментариях читателей также подтвердили свою позицию, назвав Россию и Китай будущими центрами нового миропорядка. Одни болгарские читатели подозревают КНР в его желании ослабить Россию, а другие убеждены, что США не имеют право на мировую гегемонию.

«Си просто ждет, когда РФ ослабнет, чтобы прибрать к рукам Сибирь. Китайцы никогда не забудут Сахалин!», — поделился мнением один из читателей.

«Никто не давал США право определять мировой порядок», — высказался другой пользователь.

«НАТО и ЕС — в помойку! Они никуда без китайских гаджетов и российского топлива», — поделился комментарием следующий читатель.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в статье Bloomberg колумнист Эндрю Клута написал, что председатель КНР Си Цзиньпин после завершения визита в Москву, скорее всего, пообщается с украинским президентом Владимиром Зеленским, и «разговор наверняка будет неловким». Журналист дал несколько советов Зеленскому, как ему стоит себя вести на переговорах с главой Китая, в частности, «не прогибаться, но и не быть жёстким».

Си Цзиньпин с 20 по 22 марта совершает свой первый зарубежный визит после переизбрания его председателем КНР. Накануне состоялась встреча Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным, на которой между лидерами Китая и России произошёл обстоятельный обмен мнениями. Сегодня, 21 марта, китайский лидер встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Затем глава КНР прибыл в Кремль для официальной встречи с президентом РФ.