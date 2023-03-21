В Испании лидер партии «Вокс» и премьер-министр страны обвинили друг друга в симпатиях к Путину

Мадрид, , 16:09 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес и лидер ультраправой испанской партии «Вокс» Сантьяго Абаскаль поспорили в парламенте о том, кто из них больше симпатизирует президенту России Владимиру Путину. Трансляцию вела газета El País. В испанском парламенте 21 марта прошло обсуждение вотума недоверия правительству, который выдвинула «Вокс». Санчес напомнил, что Абаскаль удалил в соцсети Twitter свои публикации о Путине после начала спецоперации по денацификации Украины.

Сантьяго Абаскаль Vox España

«Стёрли, мистер Абаскаль, свои твиты, восхваляющие российского президента?» — сказал Санчес.

В ответ на это лидер «Вокс» обвинил действующее правительство Испании в попытке смягчить антироссийские санкции ЕС. Абаскаль заявил, что в кабмине королевства якобы есть сторонники президента РФ.

«Вы входите в круг друзей Путина», — сказал лидер правых в адрес Санчеса.

Стоит отметить, что «Вокс» выдвинула вотум недоверия правительству Испании в феврале. По мнению оппозиции, Санчес и его команда «разрушают» государство, проводя экономическую политику, подрывающую положение среднего класса. Чтобы вотум был принят парламентом, нужно 176 голосов депутатов, у «Вокс» есть только 52.