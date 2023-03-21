Киев, , 16:00 — REGNUM Читатели японского портала NHK раскритиковали премьер-министра Японии Фумио Кисиду за его визит на Украину во вторник, 21 марта, и то, при каких обстоятельствах это произошло.

Фумио Кисида © Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Один из пользователей отметил, что визит премьер-министра не являлся обязательным, так как Япония не получит для себя никаких гарантий безопасности в регионе.

Также было замечено, что Япония, несмотря на председательство в G7 в 2023 году, стала последней страной «Большей семерки», лидер которой посетил Киев.

Большинство читателей выразили опасения, что после своего визита на Украину Фумио Кисида присоединится к тенденции стран Запада и начнет предоставлять Вооружённым силам Украины колоссальную военную помощь, что может разрушительно сказаться на экономике азиатского государства.

Напомним, Фумио Кисида прибыл в Киев на поезде из приграничного польского города Пшемысль. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским японский премьер-министр отправится в Варшаву, где у него запланированы переговоры с польским руководством.