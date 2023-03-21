Сальдо: дети из Херсонской области будут отдыхать на Дальнем Востоке в центре «Океан»

Херсон, , 16:03 — REGNUM Дети из Херсонской области смогут бесплатно ездить на отдых и учебу на Дальний Восток в центр «Океан». С этим детским учреждением подписан 21 марта договор, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Дети во Всероссийском детском центре «Океан» Виталий Аньков/РИА Новости

Он сообщил, что в Москве состоялось подписание договора с руководителем «Океана» Натальей Соловей. Вопрос был решён на заседании Совфеда.

По словам Сальдо, детский лагерь находится в 20 км от Владивостока на берегу Японского моря. Как отмечает глава Херсонской области, это один из крупнейших и лучших в России детских центров, наряду с «Артеком», «Орлёнком» и «Сменой».

«В нём херсонские ребята с пользой проведут время, — пишет Сальдо. — Отдых здесь соединяется с учёбой». Поездки в «Океан» будут бесплатными для девочек и мальчиков из Херсонской области.

Напомним, Херсонская область вошла в состав России в конце сентября по итогам референдума, одновременно с Запорожской областью и республиками Донбасса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 марта, президент РФ Владимир Путин поручил оперативно решить проблемы жителей новых регионов России.