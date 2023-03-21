Красногорск, 21 марта, 2023, 15:59 — ИА Регнум. В ГУ МВД России по городу Москве передано обращение общественного деятеля Антона Коробкова-Землянского, который просит проверить певца Валерия Меладзе на возможное финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Валерий Меладзе

В правоохранительном ведомстве заявителю ответили, что его обращение зарегистрировано в книге учёта заявлений и обращений о преступлениях, и о результатах дальнейшего его рассмотрения будет сообщено дополнительно, сообщает LifeNews.

На какой стадии в настоящее время находится проверка, не уточняется.

Инициатор проверки Антон Коробков-Землянский считает, что Валерий Меладзе, который являлся членом Общественной палаты городского округа Красногорск в Подмосковье, «не должен выкрикивать нацистские лозунги».

«Одно дело, что заслуженный артист России Валерий Меладзе делает высказывания, плохо соотносимые с его званиями и официальным статусом члена Общественной палаты Красногорска, другое дело — куда идут заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае средства. Не на финансирование ли украинской армии?» — задался вопросом Коробков-Землянский в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что попросил Следственный комитет и МВД проверить, не направляет ли Меладзе часть своих доходов от корпоративов в России своим родственникам, который отправляют их на нужды ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января стало известно, что певец Валерий Меладзе, выступая на корпоративном мероприятии в Дубае, произнёс «героям слава!» в ответ на кричалку «слава Украине».

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своём Telegram-канале, что использование лозунгов украинских националистов нельзя оправдать безграмотностью или обратить в шутку. При этом лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал лишить певца Валерия Меладзе всех званий.

Сам же оказавшийся в центре скандала артист сообщил, что уже десять месяцев живёт с «ощущением тяжести и горя» из-за конфликта между Россией и Украиной. Меладзе заверил, что не может и не хочет никого ненавидеть и не пытается кому-то угодить.