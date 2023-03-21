Москва, , 15:45 — REGNUM Российским спортсменам, которые оказались в непростой ситуации из-за запрета на участие в международных соревнованиях, необходимо оказать поддержку. Это касается как моральной поддержки, так и финансовой. Об этом 21 марта в ходе пленарного заседания Палаты молодых законодателей заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

«Нам надо поддержать своих спортсменов, думать, как их дополнительно поддержать в это непростое время», — заявила спикер.

Как отметила Матвиенко, эта «агония» в отношении российского спорта пройдет, так как без наших спортсменов не могут существовать ни олимпийское движение, ни международные соревнования, иначе они «просто потеряют конкурентоспособность».

Поэтому для того чтобы поддержать спортивный дух российских атлетов, будут «организовать различные международные спортивные соревнования с дружественными странами внутри России», заявила Матвиенко. При этом, как подчеркнула председатель Совфеда, необходимо предусмотреть и финансовую поддержку спортсменов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года Европейский олимпийский комитет сообщил об отстранении российских и белорусских спортсменом от участия в Европейских играх 2023 года, которые пройдут в Польше.