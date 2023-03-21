В Минсельхозе РФ заявили, что для повышения цен на рисовую крупу нет оснований

Москва, , 15:47 — REGNUM Оснований для повышения в этом сезоне цен на рисовую крупу нет, заявили 21 марта в Минсельхозе РФ. Отсутствие таких оснований «подтверждается данными Национального рисового союза».

Сельское хозяйство Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По данным ведомства, в прошлом году объём урожая риса полностью покрыл потребности российских предприятий переработки, как и качество рисового зерна. Более того, по итогам прошлого года производство в стране рисовой крупы на 2,6% увеличилось.

В ведомстве отмечают по поводу качества риса, что было обследовано 867,1 тыс. тонн зерна, и оказалось, что 96,11% соответствует первому — третьему классу и только 3,89% не соответствует ГОСТу.

Также в министерстве добавили, что цены на рис стабильны, в том числе и розничные. С начала года он даже подешевел — на 1,9% (по состоянию на 13 марта 2023 г.).

Напомним, газета «Коммерсантъ» опубликовала информацию о том, что торговые сети получают предупреждение о подорожании риса из-за проблем с урожаем в Краснодарском крае. Сообщалось о возможном подорожании риса на 30%.