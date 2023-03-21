Киев, 21 марта, 2023, 15:45 — ИА Регнум. По словам советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, любая попытка «заморозки» конфликта на Украине обернётся незаконченной войной в Европе. Он написал об этом 21 марта на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористический режим

«Любая попытка «заморозить конфликт», перевести его в затяжной формат, прекратить огонь будет означать одно — наличие незаконченной войны, тлеющей в сердце Европы», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Подоляк добавил, что также, как он считает, такие попытки приведут к постоянному «разъеданию основ глобальной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Михаил Подоляк заявил, что в документе КНР по мирному урегулированию украинского конфликта якобы нет подробностей и взвешенной логики, в плане сформулированы очень общие принципы. Также он добавил, что, по его мнению, мирный план не должен «строиться на удовлетворении интересов» России, а начинаться с обязательного вывода российской армии с территории Украины.