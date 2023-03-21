Будапешт, 21 марта, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Несмотря на протесты властей Венгрии, генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг принял решение 4 апреля провести заседание комиссии Украина — НАТО. Об этом 21 марта рассказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в ходе беседы с журналистами, которая транслировалась на его странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Генеральный секретарь [альянса] заявил, что по различным причинам, в которые он не будет вдаваться, он созовёт заседание комиссии Украина — НАТО на уровне министров во время встречи Совета министров иностранных дел стран НАТО 4 апреля, несмотря на возражения Венгрии», — сказал он.

Также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии уточнил, что Будапешт продолжает возражать против созыва заседания такой комиссии из-за нарушения Киевом прав венгерского населения в Закарпатье.

При этом Сийярто указал, что такое решение Столтенберга является нарушающим единство альянса, однако Венгрия в этой ситуации не может ничего, кроме принятия решения генсека НАТО к сведению.

«Но у нас нет другого выбора, кроме как принять к сведению решение генерального секретаря, которое мы считаем нарушением принципиальных установок НАТО», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит возможное вступление Украины в Евросоюз или НАТО до тех пор, пока права закарпатских венгров не будут восстановлены.