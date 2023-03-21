Захарова отреагировала на заявление об «искусственном создании» молдавского языка

Москва, , 15:27 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы МИД Румынии Богдана Ауреску о том, что молдавского языка никогда не существовало, и он якобы был искусственно создан во времена СССР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © MFA Russia/Global Look Press

Депутаты парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» одобрили 2 марта в первом чтении законопроект об изменении в официальных документах словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык».

«Господина Богдана Ауреску тоже никогда не было, но ведь он был создан. Разве можно его теперь называть «искусственной конструкцией», — прокомментировала Захарова в Telegram-канале.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что в отличие от румынского министра молдавский язык представляет собой важное явление в мировой истории.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова объяснила, что в исторической лингвистике давно установился консенсус относительно молдавского и румынского языков. Молдавский — древний язык молдаван, упоминается ещё в произведениях XVII века. Есть и более древние упоминания молдавского языка, вплоть до XVI века. А вот румынского тогда не было, он оформился только в самом конце XVIII века. Был старорумынский, который правильнее называть, как считает большинство исследователей, валашским.