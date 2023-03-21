Москва, 21 марта, 2023, 15:22 — ИА Регнум. При добровольной сдаче в плен военнослужащий в ряде случаев может избежать наказания. Так, это возможно если преступление совершено впервые, если военнослужащий принимал меры для освобождения и вернулся в часть либо к месту службы и не совершил в плену других преступлений. Об этом говорится в проекте постановления разъяснений Верховного суда России по рассмотрению дел о преступлениях против воинской службы, где уточняются причины неприменения наказания за сдачу в плен и дезертирство.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховный суд

В документе указано, что сдача в плен при возможности решительного сопротивления является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

«Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен», — отмечено в документе.

Однако если военнослужащий находится в беспомощном состоянии из-за тяжелого ранения или контузии и не может уклониться от плена, в таком случае он не подлежит привлечению к уголовной ответственности.

Переход на сторону противника может обернуться для военного обвинением в госизмене и 20 годами лишения свободы.

Напомним, ранее Верховный суд России разъяснил, в каких случаях совершивших преступление военнослужащих могут оправдать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее погибший в ходе спецоперации матрос из Ухты Олег Шипицин был посмертно удостоен звания Героя России. Оказавшись в окружении противника под Харьковом, он не допустил варианта сдачи в плен, подпустил врага поближе и подорвал гранату. Противника он ликвидировал, но погиб сам.