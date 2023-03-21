Названы лучшие компании нацпроекта «Производительность труда» в России
Москва, 21 марта 2023, 18:48 — REGNUM Компании из Новосибирской, Ленинградской и Калужской областей возглавили рейтинг нацпроекта «Производительность труда». Специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК) оценили, насколько эффективно используются программы нацпроекта в регионах, отобрав лидеров по итогам реализации проектов по повышению операционной эффективности в 2022 году на 1097 предприятиях.
Предприятия оценивались по трем показателям: рост выработки на одного работающего, сокращение времени процесса и объема незавершенного производства, сообщает ФЦК.
Рейтинг по показателю роста выработки на одного работника возглавила компания «Монтэл» из Новосибирской области. Благодаря участию в нацпроекте производитель электротехнического оборудования добился четырехкратного роста производства.
На второй и третьей строчках расположились производитель холодильного оборудования «Ариада» из Марий Эл и производитель радиоаппаратуры НПО «Квант» из Нижегородской области.
«В основы бережливого производства мы погрузились еще в 2021 году — именно в этот момент мы подали заявку на участие в нацпроекте. Выбрали годовую расширенную поддержку для более глубокого освоения и внедрения этих принципов во все процессы компании. В итоге добились впечатляющих результатов — прежде всего за счет уменьшения простоев на всех этапах производства и приемки изделий, а также за счет перехода с индивидуальной на поточную сборку», — поделился подробностями управляющий завода «Монтэл» Андрей Горшков. По его словам, работа с экспертами ФЦК позволила предприятию не прибегать к кредитованию в условиях, когда компания лишилась связи с прежними поставщиками и вынуждена была срочно переходить на новые комплектующие.
«Закончив проект, мы поняли, что можем сделать еще многое для увеличения эффективности собственных процессов даже без значительных финансовых вложений», — заключил Андрей Горшков.
За три месяца выработка сборки фронтов для холодильного оборудования у компании «Ариада» увеличилась на 53% при снижении времени процесса на 76%.
«Первые результаты мы получили уже через месяц работы. Проведя глубокий анализ текущего состояния в потоке и внедрив стандартизированную работу, мы смогли перебалансировать несколько вспомогательных потоков для своевременной поставки комплектующих на основную сборку», — отметил руководитель проекта ФЦК Антон Горюнов.
По показателю снижения запасов незавершенного производства первое место в рейтинге заняла компания «СИБИЭС ВОЛОСОВО». Производителю кормов для животных из Ленинградской области удалось практически полностью сократить производственные запасы. В тройке лидеров также «Хабаровский аэропорт» и переработчик морепродуктов из Камчатского края — предприятие «Лунское море».
По такому важному показателю, как сокращение времени протекания процесса первое место заняла компания «АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП». Производитель средств гигиены из Калужской области на 96% сократил время производства тысячи рулонов бумаги. Следующие две строчки достались двум нижегородским производителям — уже упоминавшемуся НПО «Квант» и поставщику автокомплектующих «ВЕЛАМ-РУС».
«Наше предприятие находится в активной стадии расширения бизнеса и планирует увеличить производственные мощности в 2 раза. Работа экспертов ФЦК помогла систематизировать бизнес-процессы в нашей компании, определить целевые показатели, разработать дорожную карту, которая доведена до каждого сотрудника. Применив предложенные методы и инструменты, мы определили наши цели на 5 лет, оценили сильные и слабые стороны по направлениям: производство, продажи, закупки», — подчеркнула директор ООО «АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП» Ирина Галахова.
«Благодаря огромному опыту коллег из ФЦК нам удалось на практике применять инструменты бережливого производства. Это позволило оценить наш технологический поток совершенно в новом для нас качестве, погрузившись в накопившиеся за годы производства проблемы и застарелые нерешенные задачи», — говорит генеральный директор ООО ПК «ВЕЛАМ-РУС» Алексей Смирнов.
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«Считаю, что нацпроект «Производительность труда» — это эффективная мера, которая помогает как бизнесу, так и регионам в экономическом развитии, улучшает деловой климат и уровень жизни населения. Сейчас прорабатывается вопрос продолжения действия нацпроекта после 2024 года. Также доступ к поддержке могут открыть для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения», — подчеркнул он.
Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Производительность труда» объединяет уже более 4500 средних и крупных компаний, еще более 2500 предприятий находятся в «листе ожидания». Участники нацпроекта 2019–2021 гг. увеличили свою прибыль на 61 млрд. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект за тот же период.