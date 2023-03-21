Москва, 21 марта, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Компании из Новосибирской, Ленинградской и Калужской областей возглавили рейтинг нацпроекта «Производительность труда». Специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК) оценили, насколько эффективно используются программы нацпроекта в регионах, отобрав лидеров по итогам реализации проектов по повышению операционной эффективности в 2022 году на 1097 предприятиях.

Пресс-центр РЦК Реализация нацпроекта «Производительность труда»

Предприятия оценивались по трем показателям: рост выработки на одного работающего, сокращение времени процесса и объема незавершенного производства, сообщает ФЦК.

Рейтинг по показателю роста выработки на одного работника возглавила компания «Монтэл» из Новосибирской области. Благодаря участию в нацпроекте производитель электротехнического оборудования добился четырехкратного роста производства.

На второй и третьей строчках расположились производитель холодильного оборудования «Ариада» из Марий Эл и производитель радиоаппаратуры НПО «Квант» из Нижегородской области.

«В основы бережливого производства мы погрузились еще в 2021 году — именно в этот момент мы подали заявку на участие в нацпроекте. Выбрали годовую расширенную поддержку для более глубокого освоения и внедрения этих принципов во все процессы компании. В итоге добились впечатляющих результатов — прежде всего за счет уменьшения простоев на всех этапах производства и приемки изделий, а также за счет перехода с индивидуальной на поточную сборку», — поделился подробностями управляющий завода «Монтэл» Андрей Горшков. По его словам, работа с экспертами ФЦК позволила предприятию не прибегать к кредитованию в условиях, когда компания лишилась связи с прежними поставщиками и вынуждена была срочно переходить на новые комплектующие.

Федеральный центр компетенций Компания «Монтэл» из Новосибирской области

«Закончив проект, мы поняли, что можем сделать еще многое для увеличения эффективности собственных процессов даже без значительных финансовых вложений», — заключил Андрей Горшков.

За три месяца выработка сборки фронтов для холодильного оборудования у компании «Ариада» увеличилась на 53% при снижении времени процесса на 76%.

«Первые результаты мы получили уже через месяц работы. Проведя глубокий анализ текущего состояния в потоке и внедрив стандартизированную работу, мы смогли перебалансировать несколько вспомогательных потоков для своевременной поставки комплектующих на основную сборку», — отметил руководитель проекта ФЦК Антон Горюнов.

Федеральный центр компетенций Компания «Ариада» из Республики Марий Эл

По показателю снижения запасов незавершенного производства первое место в рейтинге заняла компания «СИБИЭС ВОЛОСОВО». Производителю кормов для животных из Ленинградской области удалось практически полностью сократить производственные запасы. В тройке лидеров также «Хабаровский аэропорт» и переработчик морепродуктов из Камчатского края — предприятие «Лунское море».

По такому важному показателю, как сокращение времени протекания процесса первое место заняла компания «АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП». Производитель средств гигиены из Калужской области на 96% сократил время производства тысячи рулонов бумаги. Следующие две строчки достались двум нижегородским производителям — уже упоминавшемуся НПО «Квант» и поставщику автокомплектующих «ВЕЛАМ-РУС».

«Наше предприятие находится в активной стадии расширения бизнеса и планирует увеличить производственные мощности в 2 раза. Работа экспертов ФЦК помогла систематизировать бизнес-процессы в нашей компании, определить целевые показатели, разработать дорожную карту, которая доведена до каждого сотрудника. Применив предложенные методы и инструменты, мы определили наши цели на 5 лет, оценили сильные и слабые стороны по направлениям: производство, продажи, закупки», — подчеркнула директор ООО «АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП» Ирина Галахова.

Федеральный центр компетенций На ООО ПК «ВЕЛАМ-РУС»

«Благодаря огромному опыту коллег из ФЦК нам удалось на практике применять инструменты бережливого производства. Это позволило оценить наш технологический поток совершенно в новом для нас качестве, погрузившись в накопившиеся за годы производства проблемы и застарелые нерешенные задачи», — говорит генеральный директор ООО ПК «ВЕЛАМ-РУС» Алексей Смирнов.

Производительность труда продолжает быть одним из ключевым фактором для обеспечения конкурентоспособности российской экономики, считает глава общественного предпринимательского объединения Александр Калинин

Федеральный центр компетенций Сотрудники проектно-учебного центра «Производительность труда»

«Считаю, что нацпроект «Производительность труда» — это эффективная мера, которая помогает как бизнесу, так и регионам в экономическом развитии, улучшает деловой климат и уровень жизни населения. Сейчас прорабатывается вопрос продолжения действия нацпроекта после 2024 года. Также доступ к поддержке могут открыть для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Производительность труда» объединяет уже более 4500 средних и крупных компаний, еще более 2500 предприятий находятся в «листе ожидания». Участники нацпроекта 2019–2021 гг. увеличили свою прибыль на 61 млрд. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект за тот же период.