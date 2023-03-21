Киев, 21 марта, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Украинская военная разведка заявляет, что Киев не может использовать в новых регионах России терминалы Starlink, сообщает 21 марта Economist.

ИА REGNUM Россия

Отмечается, что Starlink начал использовать геозонирование для блокировки использования терминалов над новыми регионами России, а также над водой.

Кроме того, терминалы не могут использоваться при движении объекта со скоростью больше 100 км/ч, так что у украинской стороны возникают проблемы с управлением разведывательными беспилотниками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине февраля Илон Маск предупредил, что спутники Starlink его компании SpaceX не будут использованы для разжигания конфликта на Украине.