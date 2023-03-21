Жители Мариуполя рассказали о прокурорских проверках после визита президента Путина в город

Мариуполь, ДНР, , 15:17 — REGNUM Жители Мариуполя сообщили ИА REGNUM, что в городе увеличилось число прокурорских проверок. По словам очевидцев, после визита президента России Владимира Путина приехали в регион и сотрудники прокуратуры, предположительно из Санкт-Петербурга.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как стало известно от работников мариупольских рынков «Денис» и «Вечерний», главная цель сотрудников прокуратуры — проверка лицензий на продажу алкогольных и табачных изделий, а также проверка строительных объектов и сигналов о задержке выплаты зарплат строителям.

«Подошли к нашему киоску два опрятных мужчины. Показали удостоверение, попросили предъявить лицензии и учредительные документы. Дотошно проверяли акцизные марки. Я сразу поняла, что не местные», — рассказала продавец табачного киоска Анастасия.

По словам девушки, на рынке «Вечерний» прокуратура выявила одну торговую точку с нарушениями. Юрист Лариса Колесникова отметила, что поступали и жалобы от строителей по вопросу оплаты труда, чем тоже могли заинтересоваться приехавшие проверяющие.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 389-й день специальной военной операции на Украине российский президент Владимир Путин прилетел в Мариуполь на вертолёте. Это первая поездка главы государства в Донбасс. Президент пообщался с местными жителями и осмотрел город.