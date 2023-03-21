Патрушев: руководителям регионов Поволжья нужно принять меры от надвигающихся паводков

Ульяновск, , 15:24 — REGNUM Паводковая ситуация в Поволжье обостряется в связи с приходом весны, и руководителям регионов нужно принимать меры, чтобы обезопасить население. Об этом 21 марта заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Ульяновске.

Николай Патрушев Defense.gov

«На оперативном совещании Совета безопасности приняты решения о необходимых мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их возможных последствий в этот период», — сказал Патрушев.

Он призвал присутствовавшего на совещании президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и руководителей регионов своевременно принять меры, чтобы избежать осложнений ситуации.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал спрогнозировал непростую ситуацию из-за надвигающихся паводков в Брянской, Вологодской, Ленинградской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тульской областях, а также на территории Крыма и Башкирии. По мнению эксперта, возможно подтопление ряда населённых пунктов.

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