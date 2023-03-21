Донецк, 21 марта, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что на данный момент не видит возможным разрешение конфликта на Украине путем мирных переговоров. Такое мнение Мелони высказала во вторник, 21 марта, выступая в парламенте в преддверии саммита Евросоюза.

(сс) Kevin. B Зенитный ракетный комплекс FSAF SAMP/T, который Италия передала ВСУ

«Условия для начала переговорного процесса для достижения справедливого мира еще не созрели, но мы должны упорно работать в этом направлении», — считает итальянский премьер-министр.

Также Джорджа Мелони подчеркнула, что поставки Украине различных материалов, товаров и вооружения не происходят за счет ущемления интересов населения Италии: «Италия поставляет Украине материалы, которые находятся в нашем распоряжении и в которых мы не нуждаемся».

Напомним, 19 марта итальянская газета Il Fatto Quotidiano сообщала, что около двух десятков бойцов Вооружённых сил Украины успешно прошли обучение на военной базе в Италии перед отправкой Киеву зенитно-ракетных комплексов SAMP/T.