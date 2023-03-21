Берлин, 21 марта, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Тесные связи между Россией и Китаем не отвечают интересам стран Запада. Такое мнение 21 марта высказал представитель Левой партии Германии, спикер по вопросам внешней политики Грегор Гизи в эфире телеканала Phoenix.

Julian Weber/Global Look Press Грегор Гизи

По словам Гизи, настоящим вызовом для США является не Россия, а Китай, однако на данной момент, по его мнению, всё в этой ситуации уже перемешалось.

«Теперь Россия и Китай чувствуют потребность в союзе — в экономической и военной сферах. Не думаю, что это отвечает интересам Запада», — сказал он.

Отметим, 20 марта в Москву прибыл с государственным визитом председатель КНР Си Цзиньпин, который пробудет в российской столице до 22 марта и проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по ряду ключевых вопросов отношений двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц рассказал, чем переговоры с президентом России Владимиром Путиным отличаются от диалогов с политиками из других стран. По его словам, российский лидер всегда очень вежлив.