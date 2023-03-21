Донецк, , 15:01 — REGNUM Вооружённые силы Украины не могут найти объяснения эффективности российских систем противовоздушной обороны в их способности отражать атаки беспилотных летательных аппаратов и перехватывать ракеты.

Шаман во время обряда © Александр Кряжев/РИА Новости

«Русские… занимаются черной магией в электромагнитной обороне. Они могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба», — говорится в сообщении, опубликованном изданием Economist 21 марта.

По информации источника, ВСУ не смогут достичь подобной эффективности, даже несмотря на новейшие западные «высокотехнологические мощности».

Напомним, ранее официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщал, что российским Вооружённым силам за последние сутки удалось уничтожить более 30 украинских БПЛА в зоне СВО.