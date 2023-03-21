Париж, 21 марта, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Решение о принудительном возвращении на рабочие места бастующих сотрудников нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) приняли власти Франции на фоне нехватки бензина заправках в большей части регионов страны. Об этом 21 марта заявил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран в интервью радиостанции RTL

Vincent Isore/Global Look Press Мусор на улицах Парижа

«Процесс принудительного возвращения персонала на предприятия начался с вечера вчерашнего дня. Речь идет о нефтехранилище в коммуне Фо-Сюр-Мер (юго-восток Франции)», — сказал он.

При этом Веран уточнил, что власти страны намерены действовать так во всех случаях, когда они посчитают, что забастовки «создают проблемы для французов».

«Мы будем привлекать к работе персонал предприятий везде, где это необходимо», — подчеркнул официальный представитель французского правительства, добавив, что власти Франции сделают всё необходимое для того, чтобы избежать «блокировки жизни страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что после голосования в Национальном собрании Франции по вотуму недоверия правительству страны последнее оказалось очень ослабленным.

Отметим, протесты против пенсионной реформы начались во Франции на минувшей неделе после принятия её без голосования в парламенте страны. Премьер-министр Пятой республики Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести этот законопроект, что стало причиной негодования французских депутатов, которые заявили о «конце демократии» в стране.