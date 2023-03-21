Вашингтон, 21 марта, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Председатель Китая Си Цзиньпин после завершения визита в Москву, скорее всего, пообщается с украинским президентом Владимиром Зеленским, и «разговор наверняка будет неестественным и неловким». Об этом говорится в опубликованной 21 марта в Bloomberg статье колумниста Эндрю Клута.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Журналист советует Зеленскому в беседе не прогибаться, но и не быть жёстким, чтобы заручиться поддержкой лидера КНР. Для этого Клут предлагает немного уступить, но продавливать планы Киева.

«Во время разговора Зеленский должен настаивать на суверенитете и территориальной целостности своей страны в качестве основы для всех последующих переговоров и заставить кивнуть своего китайского коллегу», — говорится в статье.

Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта с трёхдневным визитом. Он уже предварительно встречался с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры государств обсуждали ситуацию на Украине.