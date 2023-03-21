Москва, 21 марта, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Верховный суд РФ актуализировал понятия военного и вооруженного конфликта, военного времени, мобилизации для использования в правоприменительной практике. Соответствующий документ может быть принят в ближайшее время. Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал первый замглавы конституционного комитета Госдумы, полномочный представитель ГД в ВС РФ Даниил Бессарабов.

Андреев Георгий/ ITAR-TASS Здание Верховного суда РФ

Заседание пленума Верховного суда РФ состоялось 21 марта.

«Впервые с советского периода предпринята попытка широкого обобщения практики рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы», — уточнил Бессарабов.

По его словам, в настоящее время правоприменители должны четко понимать, в чем объективная сторона этих преступлений, с чем и связана подготовка соответствующего документа.

«Есть те общие положения, которые четко определил Верховный суд: что такое период мобилизации и военного положения, момент их начала и окончания действия, что является военным временем и вооруженным конфликтом; когда военные действия проходят, когда боевые действия», — пояснил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд РФ определил, когда сдача в плен будет считаться преступлением. Таким образом, сдача в плен будет считаться преступлением только тогда, когда она была совершена добровольно, то есть сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать пленения.