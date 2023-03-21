Самара, 21 марта, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Предварительное слушание по уголовному делу о загрязнении нефтепровода «Дружба», которое должно было состояться 21 марта в Волжском районном суде Самарской области, вновь отложено. Об этом сообщается на сайте судебной инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепровод Дружба

«Предварительное слушание: 4 апреля 2023 года, 10:30», ― указано в сообщении.

При этом основания для отложения дела, зарегистрированного судом в январе 2023 года, не раскрываются.

Отметим, что предварительное слушание откладывается уже в третий раз.

Как сообщало ИА REGNUM, загрязнение продукции на терминале нефтепровода «Дружба» в Самарской области произошло из-за действий злоумышленников весной 2019 года. В результате были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию.

По данному факту в России было возбуждено уголовное дело. По подозрению в причастности к преступлению были задержаны четыре человека, двое объявлены в розыск. Следствие полагает, что члены организованной преступной группы, совершавшие поставку нефти в загрязнённом виде, таким образом пытались скрыть её хищение.