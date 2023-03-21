Париж, 21 марта, 2023, 14:45 — ИА Регнум. После голосования в Национальном собрании Франции по вотуму недоверия правительству страны последнее оказалось очень ослабленным. Об этом 21 марта заявила лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире радиостанции Europe 1.

Vincent Isore/Global Look Press Марин Ле Пен

«Правительство после этого голосования очень ослаблено. Вотум недоверия не был поддержан большинством, однако не хватило всего девяти голосов. Это гораздо меньше, чем правительство рассчитывало», — сказала она.

Также Ле Пен отметила, что правительство Франции, по её мнению, не только плохо представляет себе, что происходит в государстве и чего хотят жители страны, но также мало знает о том, что происходит в его собственных рядах.

Помимо того, лидер партии «Национальное объединение» добавила, что нынешние французские власти «не жалеют» жителей своей страны, решив провести пенсионную реформу в момент, когда населению Франции приходится сталкиваться с подорожанием цен на продовольствие и энергию, а также растущей инфляцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон 22 марта в прямом эфире выступит из Елисейского дворца по поводу пенсионной реформы.

Отметим, протесты против пенсионной реформы начались во Франции на минувшей неделе после принятия её без голосования в парламенте страны. Премьер-министр Пятой республики Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести этот законопроект, что стало причиной негодования французских депутатов, которые заявили о «конце демократии» в стране.