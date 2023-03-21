МИД Венгрии: Будапешт не поддержит вступление Украины в НАТО или Евросоюз
Будапешт, 21 марта 2023, 14:43 — REGNUM В министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что Будапешт не поддержит возможное вступление Украины в Евросоюз или Североатлантический альянс НАТО до тех пор, пока права закарпатских венгров не будут восстановлены.
«Я дал понять, что венгерская позиция по процессу украинской евроинтеграции будет зависеть главным образом от того, уважает ли Украина права венгерского национального сообщества и вернёт ли она ему те права, которыми оно располагало до 2015 года», — заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с коллегами по Евросоюзу.
В свою очередь, президент Венгрии Каталин Новак потребовала от Украины предоставить гарантии нерушимости прав национальных меньшинств. Позицию властей Венгрии также разделяют лидеры Австрии и Италии.
Напомним, ранее глава МИД Венгрии Сийярто неоднократно подвергал критике политику Украины в отношении нацменьшинств, называя неприемлемым отношение Киева к закарпатским венграм и другим проживающим на территории страны народам.