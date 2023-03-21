Москва, , 14:42 — REGNUM Певец Стас Пьеха госпитализирован в больницу с коронавирусом. Об этом 20 марта он сообщил своим подписчикам в социальной сети.

Певец Стас Пьеха © Александр Натрускин/РИА Новости

Певец опубликовал видео, на котором запечатлел себя под капельницей, и сообщил, что госпитализирован из-за коронавируса.

«Вот такие весенние новости. Никто не умирает, но «корону» тоже никто не отменял. Лечимся, всё окей. Двигаемся дальше. Всем добра и прекрасной весны!» — говорит Пьеха.

Напомним, о певце известно, что он давно ведёт здоровый образ жизни, отказавшись от многих вредных привычек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский президент Джо Байден подписал закон, предписывающий директору национальной разведки США Эврил Хейнс рассекретить часть данных о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.