Бали, Индонезия, 21 марта, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Офицеры иммиграционной службы на индонезийском острове Бали следят за социальными сетями российских путешественников, чтобы выявить возможные нарушения. Об этом 21 марта заявил в ходе пресс-конференции замглавы миграционной службы Нгурах Рай Сугито.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

В ходе пресс-конференции замглавы ведомства сообщил, что именно так офицерам удалось вычислить россиян, обучавших соотечественников езде на мотоцикле. Отметим, что из-за резонансных ДТП с участием туристов в Индонезии запретили иностранцам арендовать на Бали мотоциклы.

«Арест иностранцев, которые злоупотребляли своими визами, начался со сбора данных <…> они следят за туристами и через соцсети», — пояснил Сугито.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии депортировали иностранных туристов с острова Бали, включая 13 россиян, в рамках борьбы с нарушениями и злоупотреблением визами со стороны граждан других государств. В общей сложности 47 иностранных граждан депортировали за нарушение условий пребывания и неправильное использование вида на жительство.