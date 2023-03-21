Сокол, Вологодская область, 21 марта, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Два ребёнка пострадали при падении наледи с крыши двухэтажного жилого дома в городе Соколе Вологодской области, по этому факту возбуждено уголовное дело. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Наледь и сосульки на водосточных трубах

Уточняется, что, по информации следователей, утром 21 марта в городе Соколе из-за падения наледи с крыши двухэтажного жилого дома пострадали две девочки 9 и 11 лет, которые, согласно предварительным данным, получили в результате этого ушибы.

«Сокольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области по поручению руководителя следственного управления возбуждено уголовное дело по факту падения наледи с крыши дома на малолетних прохожих по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей»)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что следователи сразу выехали на место инцидента для осмотра. В ходе расследования будут выяснены все причины и обстоятельства произошедшего, включая ответственных за содержание дома лиц и организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новосибирске 14-летнюю девочку доставили с травмами в больницу после падения на неё куска наледи с крыши одного из жилых домов.