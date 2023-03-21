Вашингтон, 21 марта, 2023, 14:29 — ИА Регнум. У медицинского сообщества Соединённых Штатов Америки вызывают тревогу темпы распространения опасного инфекционного заболевания. В 2021 году произошёл трехкратный рост числа случаев заражения грибком Candida auris, в прошлом году рост продолжился. При этом, как отмечают медики, это заболевание, хоть и редкое, но иногда приводит к летальному исходу. Об этом говорится в сообщении Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

«Тревогу вызвал рост в три раза в 2021 году числа случаев (заболеваний грибковыми инфекциями), устойчивых к эхинокандину — противогрибковому препарату, наиболее рекомендованному для лечения инфекций Candida auris», — говорится в сообщении.

По данным CDC, заболевание выявлено уже в половине штатов. А существенные темпы роста произошли в связи с пандемией коронавируса, так как лечению этого опасного грибка не уделялось в тот период времени серьёзного внимания, считают эксперты.

Отмечены особенности Candida auris: в первую очередь он поражает людей в возрасте с ослабленным иммунитетом, а молодых почти не трогает. При этом лечению традиционными противогрибковыми препаратами болезнь не поддаётся, что приводит к смертности в 60% случаев, пишет Интерфакс.

Чтобы бороться с этим заболеванием медики США решили улучшать методы выявления и инфекционного контроля. Это, по крайней мере, должно помочь в предотвращении распространения Candida auris.