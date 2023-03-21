Шри-Джаяварденепура-Котте, 21 марта, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Заседание межправительственной комиссии России и Шри-Ланки по экономическому сотрудничеству состоится в апреле в формате видеоконференции. Об этом 21 марта заявил российский посол в Шри-Ланке Леван Джагарян в эфире телеканала «Россия-24».

Iran.mid.ru Леван Джагарян

«25-27 апреля этого года состоится заседание межправительственной российско-ланкийской комиссии по экономическому сотрудничеству», — уточнил посол.

По словам Левана Джагаряна, российская сторона будет представлена руководителем Росрыболовства, а с ланкийской стороны — министерством торговли.

Первое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Шри-Ланки прошло 10–12 февраля 2016 года в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила, что власти России и Шри-Ланки обсуждают возможность организации прямых поставок нефти. Сейчас нефть поступает из Россию в Шри-Ланку транзитом через Индию или через страны Ближнего Востока. Ланкийская сторона также хотела бы получить кредитную линию на организацию прямых поставок российской нефти и угля.