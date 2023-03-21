Вашингтон, 21 марта, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Маловероятно, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) в 2023 году удастся вытеснить российские силы с территорий, которые киевское руководство считает своими. Такое мнение высказал глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли, пишет издание Politico.

Сергей Корсун ИА REGNUM ВСУ

По твёрдому убеждению Милли, эта задача трудная, если и вовсе невыполнимая.

«Это будет очень сложная задача, если не невозможная, то чрезвычайно трудная. И в мире вероятностей, я не думаю, что она высока», — подчеркнул генерал.

Милли считает, что Киеву не удастся достичь своих целей военными средствами, а на дипломатическое урегулирование конфликта представители киевской власти идти отказались. По его словам, военные средства не помогут добиться своих политических целей и российской стороне.

Напомним, аналитик из США Марк Эпископос в материале для The American Conservative заявил, что западные страны начали терять веру в победу Украины в конфликте с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник минобороны США полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что сразу после военного поражения киевской армии Вашингтон бросит президента Владимира Зеленского и его команду и забудет о том, что причинил стране. Полковник уверен, что Киеву не победить Москву, и он «уж точно не сможет на это никак повлиять».