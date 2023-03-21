В Пентагоне усомнились в успехе украинской армии в конфликте с Россией
Вашингтон, 21 марта, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Маловероятно, что Вооружённым силам Украины (ВСУ) в 2023 году удастся вытеснить российские силы с территорий, которые киевское руководство считает своими. Такое мнение высказал глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли, пишет издание Politico.
По твёрдому убеждению Милли, эта задача трудная, если и вовсе невыполнимая.
«Это будет очень сложная задача, если не невозможная, то чрезвычайно трудная. И в мире вероятностей, я не думаю, что она высока», — подчеркнул генерал.
Милли считает, что Киеву не удастся достичь своих целей военными средствами, а на дипломатическое урегулирование конфликта представители киевской власти идти отказались. По его словам, военные средства не помогут добиться своих политических целей и российской стороне.
Напомним, аналитик из США Марк Эпископос в материале для The American Conservative заявил, что западные страны начали терять веру в победу Украины в конфликте с Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник минобороны США полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что сразу после военного поражения киевской армии Вашингтон бросит президента Владимира Зеленского и его команду и забудет о том, что причинил стране. Полковник уверен, что Киеву не победить Москву, и он «уж точно не сможет на это никак повлиять».