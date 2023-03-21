Вена, 21 марта, 2023, 15:22 — ИА Регнум. США стали регулярно отправлять к границе с Россией ядерные бомбардировщики B-52, что может привести к тяжёлым последствиям. Об этом говорится в статье австрийской газеты Exxpress, опубликованной 21 марта.

af.mil B-52

Авторы материала отметили, что на прошлой неделе B-52 летел над Балтийским морем в сторону Санкт-Петербурга и свернул, не долетев до города 200 км. Ранее несколько схожих манёвров было над территорией Эстонии. В ответ на это в России поднимают на перехват истребитель и приводят средства противовоздушной обороны в повышенную готовность.

«Такие опасные манёвры не могут проходить без ведома Вашингтона, так как малейший инцидент может спровоцировать третью мировую войну и тем самым погрузить планету в апокалипсис», — говорится в статье.

Читатели в комментариях возмущаются действиями США. Они предлагают представить ситуацию, если бы российские ядерные бомбардировщики летали возле американского побережья.

«Единственная причина, по которой война ещё не наступает, это то, что Россия сдерживается», — написал один из комментаторов.

Напомним, 20 марта в Национальном центре управления обороной России сообщили, что над Балтийским морем были замечены два B-52, летящих в сторону РФ. Для недопущения нарушения российской границы в воздух был поднят истребитель Су-35, который находился в небе до того, пока иностранные военные самолёты не удалились.