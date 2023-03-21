Донецк, 21 марта, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Мирный житель города Макеевки Донецкой Народной Республики подорвался на взрывоопасном предмете. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Сергей Батурин/РИА Новости Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 «Лепесток»

«По оперативным линиям поступила информация <…>, что в результате подрыва на взрывоопасном предмете на улице Октябрьской ранен мужчина 1986 года рождения», — говорится в распространенном сообщении.

Также отмечается, что в результате обстрела Куйбышевского района города Донецка со стороны Вооружённых сил Украины повреждения получило здание Дворца культуры «Меридан», расположенное на улице Героев Труда.

Напомним, что в период с 10:15 по 10:45 по местному времени Вооружённые силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив суммарно семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров.