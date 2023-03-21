Ростов-на-Дону, 21 марта, 2023, 14:11 — ИА Регнум. В куйбышевском районе Ростовской области обнаружены останки пяти советских солдат, которые погибли в августе 1943 года, выполняя боевую задачу у села Берестово. Об этом 21 марта сообщил руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

По информации участников раскопок, бойцы штурмовой группы погибли в результате ударов артиллерии немецких захватчиков во время взятия неприступной линии обороны на высоте у села Берестово.

«Мы открыли сезон нашей поисковой экспедиции, уже найдено пятеро бойцов штурмовой группы. Там будет еще не один десяток бойцов, будем работать на этой высоте в этом году», — цитирует ТАСС руководителя поисковиков.

Перезахоронят бойцов Великой Отечественной войны на Аллее памяти мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области.

Миус-фронт — оборонительный рубеж протяженностью 104 км, в декабре 1941 года возведенный немецкими войсками на правом берегу реки Миус. Основная линия обороны начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога. Миус-фронт надолго задержал продвижение Красной Армии на южном направлении.

В целом на этом участке фронта в 1941–1943 годах советские войска потеряли более 800 тыс. человек (примерно 25–30 дивизий) или 3% всех потерь советской армии в ходе войны.