Москва, 21 марта, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России за прошедшие сутки сбили более трёх десятков беспилотников украинской армии. Об этом 21 марта сообщили в Минобороны России.

Mil.ru ПВО

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Краснореченское, Червонопоповка, Нововодяное, Кременная, Площанка, Воеводовка, Рубежное, Бараниковка Луганской Народной Республики», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в Telegram-канале оборонного ведомства.

Кроме того, дроны ВСУ были сбиты на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

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Напомним, днём ранее, 20 марта, российские военные уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны были сбиты в районах населённых пунктов Кременная, Рубежное, Площанка, Кармазиновка Луганской Народной Республики и Кирилловка Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 марта украинские беспилотники атаковали Джанкой на севере полуострова Крым. Атака дронов была отражена системой противовоздушной обороны (ПВО). Однако повреждения получили несколько гражданских объектов и электросети, пострадал один человек.