Москва, 21 марта, 2023, 14:10 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа российские войска уничтожили на донецком направлении до 160 военных вооружённых формирований Украины. Об этом 21 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащие РФ

«На донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили: до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что за минувшие сутки на краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 95 военнослужащих.